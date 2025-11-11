নিয়োগ দেবে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ৫২ বছরেও আবেদন

নিয়োগ দেবে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ৫২ বছরেও আবেদন
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশন’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশন
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
১৮৮০ অফিসার নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ১০ ব্যাংক
১০১ জনকে নিয়োগ দেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৫২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আরও পড়ুন
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে পরিবেশ অধিদপ্তর, আবেদন অনলাইনে
১১৫ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে জাতীয় জাদুঘর, এসএসসি পাসেও আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ