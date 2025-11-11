  2. জাগো জবস

কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৭৮ হাজার টাকা

প্রকাশিত: ০৬:১৫ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
কেয়ার বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশে ‘উপজেলা প্রজেক্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। মাসিক বেতন পাবেন ৭৮ হাজার টাকা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: কেয়ার বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: কমিউনিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি সলিউশনস

পদের নাম: উপজেলা প্রজেক্ট অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/ডিপ্লোমা/স্নাতক (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: ৭৮,৬৪৪ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: বাগেরহাট (মংলা)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক কেয়ার বাংলাদেশ করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

