  2. জাগো জবস

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৫ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি 

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব কালেকশন’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন/ফাইন্যান্স/অ্যাকাউন্টিং/ইকোনমিকস/সমমান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: রিটেইল অ্যান্ড কার্ডস (এফএভিপি-এসএভিপি)

পদের নাম: হেড অব কালেকশন
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন/ফাইন্যান্স/অ্যাকাউন্টিং/ইকোনমিকস/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আরও পড়ুন
১৮৮০ অফিসার নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ১০ ব্যাংক
১০১ জনকে নিয়োগ দেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আরও পড়ুন
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে পরিবেশ অধিদপ্তর, আবেদন অনলাইনে
১১৫ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে জাতীয় জাদুঘর, এসএসসি পাসেও আবেদন

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৯ জনকে নিয়োগ দেবে বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

৯ জনকে নিয়োগ দেবে বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

জনবল নিয়োগ পূবালী ব্যাংক, ৫০ বছরেও আবেদন

জনবল নিয়োগ পূবালী ব্যাংক, ৫০ বছরেও আবেদন

১০২১৯ শিক্ষক নেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আবেদন শুরু

১০২১৯ শিক্ষক নেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আবেদন শুরু