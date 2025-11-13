আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব কালেকশন’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন/ফাইন্যান্স/অ্যাকাউন্টিং/ইকোনমিকস/সমমান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: রিটেইল অ্যান্ড কার্ডস (এফএভিপি-এসএভিপি)
পদের নাম: হেড অব কালেকশন
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন/ফাইন্যান্স/অ্যাকাউন্টিং/ইকোনমিকস/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
