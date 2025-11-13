  2. জাগো জবস

২০ ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নেবে আরএফএল গ্রুপ

প্রকাশিত: ০৫:৫৮ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
আরএফএল গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি অথবা এমবিএ/বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: কমপ্লায়েন্স

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার
পদসংখ্যা: ২০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (এনভায়রোনমেন্টাল সায়েন্স/ইইই/কেমিক্যাল টেকনিক্যাল/ইঞ্জিনিয়ারিং) অথবা এমবিএ/বিবিএ
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২২-৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আরএফএল গ্রুপ করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

