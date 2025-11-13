১০ জন এরিয়া সেলস ম্যানেজার নিয়োগ দেবে নাবিল গ্রুপ

১০ জন এরিয়া সেলস ম্যানেজার নিয়োগ দেবে নাবিল গ্রুপ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নাবিল গ্রুপে ‘এরিয়া সেলস ম্যানেজার’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: নাবিল গ্রুপ
পদের নাম: এরিয়া সেলস ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৭-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০-৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক নাবিল গ্রুপ করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ