নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন এক লাখ ২৭ হাজার

নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন এক লাখ ২৭ হাজার
আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশে ‘পিপল অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট (পিওডি) স্পেশালিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ/স্নাতক অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন এক লাখ ২৭ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
পদের নাম: পিপল অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট (পিওডি) স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/স্নাতক অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৭ বছর
বেতন: ১২৭,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ওয়াটারএইড বাংলাদেশ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
