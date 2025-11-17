  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন এক লাখ ২৭ হাজার

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫৮ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন এক লাখ ২৭ হাজার
ওয়াটারএইড বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশে ‘পিপল অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট (পিওডি) স্পেশালিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ/স্নাতক অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন এক লাখ ২৭ হাজার টাকা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

পদের নাম: পিপল অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট (পিওডি) স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/স্নাতক অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৭ বছর
বেতন: ১২৭,০০০ টাকা

আরও পড়ুন
১৮৮০ অফিসার নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ১০ ব্যাংক
২১৮ জনকে নিয়োগ দেবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১১৪ জনের নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ওয়াটারএইড বাংলাদেশ করে আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন
বেসামরিক পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাহিনী, আবেদন ফি ২০০ টাকা
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক
১০১ জনকে নিয়োগ দেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

২৬ জনকে নিয়োগ দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এসএসসি পাসেও আবেদন

২৬ জনকে নিয়োগ দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এসএসসি পাসেও আবেদন

৯ জনকে নিয়োগ দেবে বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

৯ জনকে নিয়োগ দেবে বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

জনবল নিয়োগ পূবালী ব্যাংক, ৫০ বছরেও আবেদন

জনবল নিয়োগ পূবালী ব্যাংক, ৫০ বছরেও আবেদন