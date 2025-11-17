অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ নেবে কর্ণফুলী গ্রুপ, ২২ বছর হলেই আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কর্ণফুলী গ্রুপ
বিভাগের নাম: স্পেয়ার পার্টস, মাহিন্দ্রা ট্রাক্টর ডিভিশন
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা ডিপ্লোমা (অটোমোবাইল/মেকানিক্যাল/পাওয়ার)
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২২-৩০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক কর্ণফুলী গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
