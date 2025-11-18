  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৫ পিএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড
বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (এআইএস)
অভিজ্ঞতা: ২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

