নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন

নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড
বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (এআইএস)
অভিজ্ঞতা: ২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
১৮৮০ অফিসার নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ১০ ব্যাংক
২১৮ জনকে নিয়োগ দেবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১১৪ জনের নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
বেসামরিক পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাহিনী, আবেদন ফি ২০০ টাকা
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক
১০১ জনকে নিয়োগ দেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ