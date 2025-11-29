নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ
এসিআই মটরস লিমিটেডে ‘ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীবে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এসিআই মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স
পদের নাম: ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৫৯৬ কর্মী নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, লাগবে এসএসসি পাস
১১৫২ জনকে নিয়োগ দেবে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর, মানিকগঞ্জ
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এসিআই মটরস লিমিটেড আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আরও পড়ুন
৮৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ
বেসামরিক পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাহিনী, আবেদন ফি ২০০ টাকা
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ