পলমল গ্রুপে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

০৮:৫৪ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
বিভাগের নাম: আর অ্যান্ড ডি (নিট ফেব্রিক)

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

