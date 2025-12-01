  2. জাগো জবস

প্রকাশিত: ০৫:৫৩ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
ম্যানেজার পদে নিয়োগ দিচ্ছে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসিতে ‘ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

