অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৮৫ হাজার টাকা

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৮৫ হাজার টাকা
যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে (এএবি) ‘এইচআর স্পেশালিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ/বিএসএস/স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন ৮৫ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ
পদের নাম: এইচআর স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/বিএসএস/স্নাতক/স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৩-৪ বছর
বেতন: ৮৫,৮২৩ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: কক্সবাজার
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ