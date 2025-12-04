শিক্ষক নিয়োগ দেবে হীড বাংলাদেশ, ৫০ বছরেও আবেদন

শিক্ষক নিয়োগ দেবে হীড বাংলাদেশ, ৫০ বছরেও আবেদন
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হীড বাংলাদেশে ‘টিচার (শিক্ষক)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক/স্নাতকোত্তর (ইসলামিক স্ট্যাডিজ) অথবা ফাজিল ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: হীড বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: রিলিজিয়ন (ইসলাম)
পদের নাম: টিচার (শিক্ষক)
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর (ইসলামিক স্ট্যাডিজ) অথবা ফাজিল
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: ২০,০০০ টাকা
আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৫৯৬ কর্মী নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, লাগবে এসএসসি পাস
১১৫২ জনকে নিয়োগ দেবে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৫০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (সদরঘাট)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে হীড বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
৮৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ
বেসামরিক পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাহিনী, আবেদন ফি ২০০ টাকা
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ