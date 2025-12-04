  2. জাগো জবস

শিক্ষক নিয়োগ দেবে হীড বাংলাদেশ, ৫০ বছরেও আবেদন

প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
হীড বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হীড বাংলাদেশে ‘টিচার (শিক্ষক)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক/স্নাতকোত্তর (ইসলামিক স্ট্যাডিজ) অথবা ফাজিল ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: হীড বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: রিলিজিয়ন (ইসলাম)

পদের নাম: টিচার (শিক্ষক)
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর (ইসলামিক স্ট্যাডিজ) অথবা ফাজিল
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: ২০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৫০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (সদরঘাট)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে হীড বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

