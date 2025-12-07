  2. জাগো জবস

বেলমন্ট গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:২৩ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
বেলমন্ট গ্রুপ। ফাইল ছবি

ফ্যাশন হাউজ বেলমন্ট গ্রুপে ‘শোরুম ক্যাশিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বেলমন্ট গ্রুপ

পদের নাম: শোরুম ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (অ্যাকাউন্টিং/মার্কেটিং/ম্যানেজমেন্ট)
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বেলমন্ট গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

