বেলমন্ট গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

বেলমন্ট গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
ফ্যাশন হাউজ বেলমন্ট গ্রুপে ‘শোরুম ক্যাশিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বেলমন্ট গ্রুপ
পদের নাম: শোরুম ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (অ্যাকাউন্টিং/মার্কেটিং/ম্যানেজমেন্ট)
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বেলমন্ট গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ