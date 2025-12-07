ঢাকায় নিয়োগ দেবে বিক্রয় ডটকম

  2. জাগো জবস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:০২ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
বিক্রয় ডটকমের লোগো। ফাইল ছবি

অনলাইনে কেনাবেচার মাধ্যম বিক্রয় ডটকমে ‘অ্যাসোসিয়েট/স্পেশালিস্ট রিলেশনশিপ ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিক্রয় ডটকম
বিভাগের নাম: করপোরেট সেলস

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট/স্পেশালিস্ট রিলেশনশিপ ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ৩-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বিক্রয় ডটকম আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

