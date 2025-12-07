  2. জাগো জবস

অভিজ্ঞতা ছাড়া কর্মী নেবে প্রাণ, হতে হবে সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী

প্রকাশিত: ০৮:০৯ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
অভিজ্ঞতা ছাড়া কর্মী নেবে প্রাণ, হতে হবে সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী
প্রাণ গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপে ‘সিকিউরিটি গার্ড’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা নির্ধারিত তারিখে সরাসরি সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই অষ্টম শ্রেণি পাস থাকতে হবে। যে কোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণ গ্রুপ

পদের নাম: সিকিউরিটি গার্ড
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: আকর্ষণীয় বেতন, উৎসব ভাতা, ফ্রি পোশাক, সন্তোষজনক কাজের ক্ষেত্রে বছরান্তে বেতন বৃদ্ধি, ফি থাকা ও স্বল্পমূল্যে খাবারের ব্যবস্থাসহ কোম্পানীর নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২০-৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

অন্যান্য যোগ্যতা
উচ্চতা: ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি
বুকের মাপ: ৩৪ ইঞ্চি (স্বাভাবিক)
স্বাস্থ্য: সু-স্বাস্থ্যের অধিকারি হতে হবে।

সাক্ষাৎকারের সময় যেসব কাগজপত্র আনতে হবে: জীবন বৃত্তান্ত, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, ভোটার আইডি কার্ড/জন্মনিবন্ধন সনদ, অষ্টম শ্রেণি পাসের সনদ, নাগরিকত্ত্ব সনদ এবং উল্লেখিত ডকুমেন্টসগুলোর এককপি ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে।

সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময়সূচি

সাক্ষাৎকারের সময়: নির্ধারিত স্থান ও তারিখে সকাল ৯টায় উপস্থিত থাকতে হবে।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞপ্তি

