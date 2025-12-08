ম্যানেজার নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, কর্মস্থল ঢাকা

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, কর্মস্থল ঢাকা
এসিআই মটরস লিমিটেডে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীবে অবশ্যই বিএসসি অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৩২ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এসিআই মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: সার্ভিস, ইয়ামাহা মটরসাইকেল
পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি
অভিজ্ঞতা: ৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এসিআই মটরস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ