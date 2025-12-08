নিয়োগ দেবে ভিভো বাংলাদেশ, ২৫ বছর হলেই আবেদন

নিয়োগ দেবে ভিভো বাংলাদেশ, ২৫ বছর হলেই আবেদন
ভিভো বাংলাদেশে ‘ফিক্সচার ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ডিপ্লোমা পাস অথবা স্নাতক/সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ভিভো বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: ফ্যাক্টরি
পদের নাম: ফিক্সচার ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা অথবা স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৪০ বছর
কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ (রূপগঞ্জ)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ভিভো বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ