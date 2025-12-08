  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে ভিভো বাংলাদেশ, ২৫ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৮ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
নিয়োগ দেবে ভিভো বাংলাদেশ, ২৫ বছর হলেই আবেদন
ভিভো বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

ভিভো বাংলাদেশে ‘ফিক্সচার ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ডিপ্লোমা পাস অথবা স্নাতক/সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ভিভো বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: ফ্যাক্টরি

পদের নাম: ফিক্সচার ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা অথবা স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৫৯৬ কর্মী নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, লাগবে এসএসসি পাস
১১৫২ জনকে নিয়োগ দেবে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৪০ বছর
কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ (রূপগঞ্জ)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ভিভো বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন
৮৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ
বেসামরিক পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাহিনী, আবেদন ফি ২০০ টাকা
২২ জনকে নিয়োগ দেবে ডিএসসিসি, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

আবেদনের শেষ সময়: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৫ শিক্ষক নিয়োগ দেবে বুয়েট

১৫ শিক্ষক নিয়োগ দেবে বুয়েট