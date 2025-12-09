ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি

ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি
আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেডে ‘ট্রেইনি অফিসার/অফিসার’ পদে পরিশ্রমী ও আত্মবিশ্বাসী পুরুষ প্রার্থী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমএসসি অথবা বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। ২৪ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড
পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার/অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএসসি অথবা বিএসসি
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৪-৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ