ম্যানেজার নিয়োগ দেবে আকিজ গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

প্রকাশিত: ০৬:২৮ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
আকিজ গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

আকিজ গ্রুপে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। প্রার্থীর বয়স ৩০ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ গ্রুপ
বিভাগের নাম: অপারেশনস

পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (ইইই)
অভিজ্ঞতা: ৮-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আকিজ গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

