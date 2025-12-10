  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে সিটি ব্যাংক, থাকতে হবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫০ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
নিয়োগ দেবে সিটি ব্যাংক, থাকতে হবে স্নাতক পাস
দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার (এসও-ইও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ফ্রড ডিটেকশন, ফ্রড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার (এসও-ইও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৫৯৬ কর্মী নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, লাগবে এসএসসি পাস
১৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে নেসকো, এসএসসি পাসেও আবেদন

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন
৮১ জনকে নিয়োগ দেবে আবাসন পরিদপ্তর, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
২২ জনকে নিয়োগ দেবে ডিএসসিসি, আবেদন ফি

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ