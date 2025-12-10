নিয়োগ দেবে সিটি ব্যাংক, থাকতে হবে স্নাতক পাস

নিয়োগ দেবে সিটি ব্যাংক, থাকতে হবে স্নাতক পাস
দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার (এসও-ইও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ফ্রড ডিটেকশন, ফ্রড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার (এসও-ইও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
