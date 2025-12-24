ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে ডেকো ফুডস, ২৫ বছর হলেই আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে ডেকো ফুডস, ২৫ বছর হলেই আবেদন
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ডেকো ফুডস লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ডেকো ফুডস লিমিটেড
বিভাগের নাম: পেরোল, এইচআর
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা স্নাতকোত্তর (অ্যাকাউন্টিং/এইচআরএম)
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ডেকো ফুডস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এএসএম