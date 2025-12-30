  2. জাগো জবস

এনআরবিসি ব্যাংকে জনবল নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৬ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসিতে ‘কোম্পানি সেক্রেটারি’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: কোম্পানি সেক্রেটারি
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৫৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

