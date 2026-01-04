২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) ১৪টি বিভাগে শিক্ষক পদে ২৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী/অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: কুষ্টিয়া
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি এবং ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে এবং অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন ফি: রেজিস্ট্রার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এর অনুকূলে প্রতিটি পদের জন্য ১,১০০ টাকা ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার করতে হবে। টাকা জমার রশিদ আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
এমআইএইচ