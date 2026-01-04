  2. জাগো জবস

২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩১ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ। ফাইল ছবি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) ১৪টি বিভাগে শিক্ষক পদে ২৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী/অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: কুষ্টিয়া

আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
নৌবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ, ৩০ বছরেও আবেদনের সুযোগ
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি এবং ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে এবং অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদন ফি: রেজিস্ট্রার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এর অনুকূলে প্রতিটি পদের জন্য ১,১০০ টাকা ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার করতে হবে। টাকা জমার রশিদ আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে।

আরও পড়ুন
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১৩ জনকে নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আবেদন ফি ২২৩
২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

আবেদনের শেষ সময়: ৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

জনবল নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জনবল নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

শিল্পকলা একাডেমিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

শিল্পকলা একাডেমিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

৬২ জনকে নিয়োগ দেবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি

৬২ জনকে নিয়োগ দেবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি