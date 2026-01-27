  2. জাগো জবস

আবুল খায়ের গ্রুপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৩ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
আবুল খায়ের গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

আবুল খায়ের গ্রুপে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের গ্রুপ
বিভাগের নাম: অ্যাডমিন

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর (ইংরেজি বিষয়)
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আবুল খায়ের গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

