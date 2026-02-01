  2. জাগো জবস

স্নাতক পাসে কর্মী নেবে ওয়ালটন, ২৫ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৫ পিএম, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
স্নাতক পাসে কর্মী নেবে ওয়ালটন, ২৫ বছর হলেই আবেদন
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসিতে ‘মার্কেট মনিটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি

পদের নাম: মার্কেট মনিটর
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২-৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নিয়োগ দেবে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন, আবেদন ফি ১০০ টাকা

নিয়োগ দেবে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন, আবেদন ফি ১০০ টাকা

প্রভাষক-কর্মচারী পদে নিয়োগ দেবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

প্রভাষক-কর্মচারী পদে নিয়োগ দেবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানিতে নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন

বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানিতে নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন