ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসিতে ‘ম্যানেজার অ্যান্ড ইউনিট হেড’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: আরঅ্যান্ডডি
পদের নাম: ম্যানেজার অ্যান্ড ইউনিট হেড
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা বিএসসি (সিএসই/ইইই/ডাটা সায়েন্স/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ৬-৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ