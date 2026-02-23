  2. জাগো জবস

রিলেশনশিপ ম্যানেজার নেবে এনআরবি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০২ পিএম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
এনআরবি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

এনআরবি ব্যাংক পিএলসিতে ‘রিলেশনশিপ ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ থাকবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: এসএমই-হাব

পদের নাম: রিলেশনশিপ ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৩-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এনআরবি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

