  2. জাগো জবস

এনআরবি ব্যাংকে নিয়োগ, ৫০ বছর বয়সেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:২৭ পিএম, ০৮ মার্চ ২০২৬
এনআরবি ব্যাংকে নিয়োগ, ৫০ বছর বয়সেও আবেদন
এনআরবি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

এনআরবি ব্যাংক পিএলসিতে ‘কোম্পানি সেক্রেটারি (এফভিপি-এসভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ/স্নাতকোত্তর/স্নাতক/সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ থাকবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবি ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: কোম্পানি সেক্রেটারি (এফভিপি-এসভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/স্নাতকোত্তর/স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৫০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এনআরবি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে নিয়োগ, আবেদন ফি ২০০ টাকা

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে নিয়োগ, আবেদন ফি ২০০ টাকা

জনবল নিচ্ছে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

জনবল নিচ্ছে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

কর্মী নেবে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি, আবেদন ফি ২০০

কর্মী নেবে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি, আবেদন ফি ২০০