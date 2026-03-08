এনআরবি ব্যাংকে নিয়োগ, ৫০ বছর বয়সেও আবেদন

এনআরবি ব্যাংকে নিয়োগ, ৫০ বছর বয়সেও আবেদন
এনআরবি ব্যাংক পিএলসিতে ‘কোম্পানি সেক্রেটারি (এফভিপি-এসভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ/স্নাতকোত্তর/স্নাতক/সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ থাকবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবি ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: কোম্পানি সেক্রেটারি (এফভিপি-এসভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/স্নাতকোত্তর/স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৫০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এনআরবি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
