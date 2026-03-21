ঢাকায় জনবল নেবে সজীব গ্রুপ, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫৪ এএম, ২১ মার্চ ২০২৬
সজীব গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সজীব গ্রুপে ‘বিজনেস ডেভেলপমেন্ট লিড’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সজীব গ্রুপ
বিভাগের নাম: সফটওয়্যার অ্যান্ড ডিজিটাল সলিউশনস

পদের নাম: বিজনেস ডেভেলপমেন্ট লিড
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা (ফার্মগেট)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে সজীব গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

