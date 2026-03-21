ফ্যাসিবাদ পতনের পর এবারের ঈদ অনেক বেশি আনন্দের: ত্রাণমন্ত্রী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি লালমনিরহাট
প্রকাশিত: ০১:১৩ পিএম, ২১ মার্চ ২০২৬
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু বলেছেন, ‘ফ্যাসিবাদ পতনের পর মুক্ত বাংলাদেশে এবারের ঈদ সাধারণ মানুষের জন্য অনেক বেশি আনন্দের ও স্বস্তির।’

শনিবার (২১ মার্চ) লালমনিরহাট শহরের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে সাধারণ মুসল্লিদের সঙ্গে ঈদের নামাজ আদায় শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

আসাদুল হাবিব দুলু বলেন, ‘ফ্যাসিবাদ পতনের পর এবারের ঈদে এক মুক্ত-স্বাধীন আবহাওয়ায় আমরা সবাই একসঙ্গে নামাজ আদায় করেছি। এতে আমরা সবাই অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা সারা বছর সাধারণ মানুষের সঙ্গে থাকি। জনগণকে দেওয়া আমাদের যে প্রতিশ্রুতিগুলো ছিল, সেগুলো যেন আমরা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি, এজন্য সর্বস্তরের মানুষের কাছে আমি সহযোগিতা চেয়েছি।’

তিনি বলেন, ‘লালমনিরহাটবাসী আমাকে কথা দিয়েছেন, আগামীতে আমরা একসঙ্গে কাজ করব। আমার প্রিয় লালমনিরহাটকে একটি সমৃদ্ধশালী ও ভালোবাসার জনপদে পরিণত করব। মানুষ যেহেতু আমার ওপর আস্থা রেখেছে এবং ভালোবেসেছে, আমিও আমার কাজের মাধ্যমে সেই ভালোবাসার সর্বোচ্চ প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করব।’

এর আগে কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে নামাজ শেষে বিশেষ মোনাজাতে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ এবং গোটা মুসলিম উম্মাহর শান্তি কামনা করা হয়। মোনাজাত শেষে মন্ত্রী উপস্থিত সব মুসল্লির সঙ্গে কোলাকুলি করেন। ঈদের শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন। এ সময় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

মহসীন ইসলাম শাওন/আরএইচ/এএসএম

