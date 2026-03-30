সেলস অফিসার নেবে স্কয়ার ফুড, এইচএসসি পাসেই আবেদন

সেলস অফিসার নেবে স্কয়ার ফুড, এইচএসসি পাসেই আবেদন
স্কয়ার গ্রুপের স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডে ‘সেলস অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি/ডিপ্লোমা পাস অথবা স্নাতক/সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড
পদের নাম: সেলস অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/ডিপ্লোমা অথবা স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৮ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এমএস