জনবল নেবে ভিভো বাংলাদেশ, কর্মস্থল ঢাকা
ভিভো বাংলাদেশে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রার্থীর বয়স ২৬ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ভিভো বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: প্রোকিউরমেন্ট
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ৬ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ
অভিজ্ঞতা: ২-৪ বছর
বেতন: ২৮,০০০-৩২,০০০ টাকা
- আরও পড়ুন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৬ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান-১)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ভিভো বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ