  2. জাগো জবস

ঢাকা বোট ক্লাবের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৩২ পিএম, ০৮ এপ্রিল ২০২৬
ঢাকা বোট ক্লাব লিমিটেডে নিয়োগ। ফাইল ছবি

ঢাকা বোট ক্লাব লিমিটেড ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৮ এপ্রিল আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৭ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএস ডিগ্রিধারী হতে হবে।

এক নজরে ঢাকা বোট ক্লাব লিমিটেডের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬

তথ্যের ধরন বিবরণ
প্রতিষ্ঠানের নাম ঢাকা বোট ক্লাব লিমিটেড
বিভাগের নাম অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স
পদের নাম অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা ১ জন
চাকরির ধরন বেসরকারি, ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন পুরুষ
শিক্ষাগত যোগ্যতা এমবিএস

অভিজ্ঞতা 

 ৫-১০ বছর
বয়সসীমা ৩০-৩৫ বছর
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা আলোচনা সাপেক্ষে
সূত্র বিডি জবস

আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

  • আবেদন শুরু: ৮ এপ্রিল ২০২৬
    আবেদনের শেষ তারিখ: ৭ মে ২০২৬
    আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
    কর্মস্থল: ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন ঢাকা বোট ক্লাব লিমিটেড

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

