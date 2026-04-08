ঢাকা বোট ক্লাবের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

ঢাকা বোট ক্লাবের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে
ঢাকা বোট ক্লাব লিমিটেড ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৮ এপ্রিল আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৭ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএস ডিগ্রিধারী হতে হবে।
এক নজরে ঢাকা বোট ক্লাব লিমিটেডের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
|তথ্যের ধরন
|বিবরণ
|প্রতিষ্ঠানের নাম
|ঢাকা বোট ক্লাব লিমিটেড
|বিভাগের নাম
|অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স
|পদের নাম
|অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
|পদসংখ্যা
|১ জন
|চাকরির ধরন
|বেসরকারি, ফুল টাইম
|প্রার্থীর ধরন
|পুরুষ
|শিক্ষাগত যোগ্যতা
|এমবিএস
|
অভিজ্ঞতা
|৫-১০ বছর
|বয়সসীমা
|৩০-৩৫ বছর
|বেতন ও অন্যান্য সুবিধা
|আলোচনা সাপেক্ষে
|সূত্র
|বিডি জবস
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ৮ এপ্রিল ২০২৬
আবেদনের শেষ তারিখ: ৭ মে ২০২৬
আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
কর্মস্থল: ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন ঢাকা বোট ক্লাব লিমিটেড।
এমআইএইচ