গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ, লাগবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫২ এএম, ০৬ এপ্রিল ২০২৬
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: এক্সামিনেশন অফিস

পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৩০,০০০ টাকা

আরও পড়ুন
অফিসার ক্যাডেট নেবে বিমান বাহিনী, এইচএসসি পাসেই আবেদন
১০৮ জন সহকারী পরিচালক নেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, আবেদন ২০০ টাকা
১৯১ জনকে নিয়োগ দেবে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৩০ বছর
কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ (রূপগঞ্জ)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন
১০৩ জনকে নিয়োগ দেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
৫৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, এইচএসসি পাসেও আবেদন
৬১ জনকে নিয়োগ দেবে মোংলা কাস্টম হাউজ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

আরও পড়ুন  

ঢাকা সেনানিবাসের অধীনে ১২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

ঢাকা সেনানিবাসের অধীনে ১২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ১৭ জনের নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ১৭ জনের নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন

৩১ জনকে নিয়োগ দেবে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন

৩১ জনকে নিয়োগ দেবে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন