সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৩ জনের চাকরির সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৪ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ। ফাইল ছবি

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষে (ডিটিসিএ) ৯টি পদে ২৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ এপ্রিল বিকেল ৪টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
বিভাগের নাম: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কর্তৃপক্ষের নাম: ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

বয়স: ১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইডের মাধ্যমে ১-৮ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ৯ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

