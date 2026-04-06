সেলস ম্যানেজার পদে মেঘনা গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ৪০ বছরেও আবেদন

সেলস ম্যানেজার পদে মেঘনা গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ৪০ বছরেও আবেদন
মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে (এমজিআই) ‘টেরিটরি সেলস ম্যানেজার/এরিয়া সেলস ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমএ অথবা বিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
এক নজরে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
|
তথ্যের ধরন
|
বিবরণ
|
প্রতিষ্ঠানের নাম
|
মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই)
|
পদের নাম
|
টেরিটরি সেলস ম্যানেজার/এরিয়া সেলস ম্যানেজার
|
পদসংখ্যা
|
নির্ধারিত নয়
|
চাকরির ধরন
|
বেসরকারি, ফুলটাইম
|
কর্মস্থল
|
ঢাকা (সাভার)
|
প্রার্থীর ধরন
|
নারী-পুরুষ
|
শিক্ষাগত যোগ্যতা
|
এমএ অথবা বিএ
|
অভিজ্ঞতা
|
৫-৭ বছর
|
বেতন
|
আলোচনা সাপেক্ষে
|
বয়সসীমা
|
২৮-৪০ বছর
|
সূত্র
|
বিডিজবস
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শেষ সময়: ১২ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
- শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএ অথবা বিএ ডিগ্রি থাকতে হবে
- অভিজ্ঞতা: ৫-৭ বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা
- কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার)
- বেতন ও সুবিধা: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পড়ুন
- অফিসার ক্যাডেট নেবে বিমান বাহিনী, এইচএসসি পাসেই আবেদন
- ১০৮ জন সহকারী পরিচালক নেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, আবেদন ২০০ টাকা
- ১৯১ জনকে নিয়োগ দেবে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
- ১০৩ জনকে নিয়োগ দেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
- ৫৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, এইচএসসি পাসেও আবেদন
- ৬১ জনকে নিয়োগ দেবে মোংলা কাস্টম হাউজ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
