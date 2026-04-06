  2. জাগো জবস

সেলস ম্যানেজার পদে মেঘনা গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ৪০ বছরেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৩৬ পিএম, ০৬ এপ্রিল ২০২৬
মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে নিয়োগ। ফাইল ছবি

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে (এমজিআই) ‘টেরিটরি সেলস ম্যানেজার/এরিয়া সেলস ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমএ অথবা বিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

এক নজরে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬

তথ্যের ধরন

বিবরণ

প্রতিষ্ঠানের নাম

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই)

পদের নাম

টেরিটরি সেলস ম্যানেজার/এরিয়া সেলস ম্যানেজার

পদসংখ্যা

নির্ধারিত নয়

চাকরির ধরন

বেসরকারি, ফুলটাইম

কর্মস্থল

ঢাকা (সাভার)

প্রার্থীর ধরন

নারী-পুরুষ

শিক্ষাগত যোগ্যতা

এমএ অথবা বিএ

অভিজ্ঞতা

৫-৭ বছর

বেতন

আলোচনা সাপেক্ষে

বয়সসীমা

২৮-৪০ বছর

সূত্র

বিডিজবস

আবেদন করার নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

  • আবেদন শেষ সময়: ১২ এপ্রিল ২০২৬
  • আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
  • শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএ অথবা বিএ ডিগ্রি থাকতে হবে
  • অভিজ্ঞতা: ৫-৭ বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা
  • কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার)
  • বেতন ও সুবিধা: আলোচনা সাপেক্ষে

আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

