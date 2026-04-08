ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ১৯৭

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ১৯৭
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ৯টি পদে ১৯৭ জন কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগামী ১০ এপ্রিল থেকে আবেদন শুরু হবে, চলবে ৯ মে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। অষ্টম শ্রেণি এবং এসএসসি পাসের প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
এক নজরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
পদের বিবরণ
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ১০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ সকাল ৯টা
- আবেদনের শেষ তারিখ: ৯ মে ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা
- আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
- চাকরির ধরন: স্থায়ী
- প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
- কর্মস্থল: যে কোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
বয়স: ১-৫ ও ৮-৯ নং পদের ক্ষেত্রে ১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ ১৮-৩২ বছর। ৬ ও ৭ নং পদের ক্ষেত্রে ১৮-২০ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১-৫ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ৬-৯ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
এমআইএইচ