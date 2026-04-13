নৌবাহিনীর বেসামরিক কর্মচারী পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ১১০টি

নৌবাহিনীর বেসামরিক কর্মচারী পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ১১০টি
বাংলাদেশ নৌবাহিনী ১৩তম থেকে ১৯তম গ্রেডে ‘বেসামরিক কর্মচারী (কারিগরি)’ ৮টি পদে ১১০ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৬ মে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। এসএসসি পাসের চাকরি প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
এক নজরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
পদের বিবরণ
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ১৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা
- আবেদনের শেষ তারিখ: ৬ মে ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা
- আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
- চাকরির ধরন: অস্থায়ী
- প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
- কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন বাংলাদেশ নৌবাহিনী। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি এবং ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে এবং অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১-৫ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ৬-৮ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
