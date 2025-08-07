কার্নিশে ঝুলে থাকা তরুণকে গুলি
হাবিবুরসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনে তদন্ত প্রতিবেদন
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর রামপুরা এলাকায় ভবনের কার্নিশে ঝুলে থাকা তরুণকে গুলির ঘটনায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ পাঁচজনকে আসামি করে তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রসিকিউশনের কাছে জমা দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা।
বুধবার (৬ আগস্ট) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম এই মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন জমা হওয়ার কথা জানান। তিনি বলেন, গত ৩১ জুলাই চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ে এই প্রতিবেদন দাখিল করে তদন্ত সংস্থা।
ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর ছাড়াও এই মামলায় ডিএমপির খিলগাঁও অঞ্চলের সাবেক এডিসি (অতিরিক্ত উপকমিশনার) মো. রাশেদুল ইসলাম, রামপুরা থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মশিউর রহমান, রামপুরা থানার সাবেক এসআই (উপপরিদর্শক) তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া ও রামপুরা পুলিশ ফাঁড়ির সাবেক এএসআই (সহকারী উপপরিদর্শক) চঞ্চল চন্দ্র সরকারকে আসামি করা হয়েছে। এই মামলায় শুধু চঞ্চল চন্দ্র গ্রেফতার আছেন। বাকি চার আসামি পলাতক।
প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম বলেন, গণঅভ্যুত্থানের সময় রামপুরায় একটি ভবনের কার্নিশে ঝুলে থাকা এক ছাত্রকে গুলি করা, একটি শিশুর মাথায় গুলি লাগা এবং সেই শিশুর দাদি নিহতের ঘটনায় এই প্রতিবেদন দাখিল হয়েছে। এই প্রতিবেদন যাচাই–বাছাই করে দ্রুতই আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হবে।
