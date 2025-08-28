  2. আইন-আদালত

সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল হলেন হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী

প্রকাশিত: ০৯:০৯ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল হলেন হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী

সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল হিসেবে জেলা ও দায়রা জজ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্য হিসেবে বদলি করে তাকে এই নিয়োগ দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আইন ও বিচার বিভাগ বিচার শাখা-৩ এর উপ-সচিব (প্রশাসন) এ এফ এম. গোলজার রহমান এর সই করা প্রজ্ঞাপনে এমন তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রধান বিচারপতির সানুগ্রহ অভিপ্রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকীকে বর্তমান কর্মস্থল থেকে বদলি করে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বদলি করা হলো। তার বদলিকৃত কর্মস্থল রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা রেজিস্ট্রার (জেলা ও দায়রা জজ)।

এতে আরও বলা হয়, উপরে বর্ণিত কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে বর্তমান পদের দায়িত্বভার অর্পণ করে অবিলম্বে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

