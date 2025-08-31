তথ্য কমিশনার নিয়োগের পদক্ষেপ জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট

তথ্য কমিশনার নিয়োগের পদক্ষেপ জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট
তথ্য কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা আগামী ২ নভেম্বরের মধ্যে জানাতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।
সেই সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশনার নিয়োগ না হওয়া প্রশ্নে রুল জারি করেছেন আদালত।
সাংবাদিক অরুপ কুমার রায়ের করা এক রিটের শুনানি শেষে রোববার (৩১ আগস্ট) হাইকোর্টের বিচারপতি কাজী জিনাত হক ও বিচারপতি আইনুন নাহার সিদ্দিকার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রুলসহ এই আদেশ দেন।
আদালতে এদিন রিটের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার সারাহ হোসেন, ব্যারিস্টার নিশাত মাহমুদ ও ব্যারিস্টার রুহি নাজ।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকে দেশে কোনো তথ্য কমিশনার নেই বলে জানান আইনজীবী। এমন প্রেক্ষাপটে রিটকারী কয়েকটি অভিযোগ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আটকে থাকায় তিনি রিটটি করেন।
