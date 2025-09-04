  2. আইন-আদালত

ট্রাইব্যুনালে রাজসাক্ষী মামুন

বৈঠকের তথ্য সোর্স থেকে জানতে হতো আইজিপিকে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫২ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন/ ফাইল ছবি

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রাজসাক্ষী চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পুলিশ প্রশাসনের নানা অনিয়ম তুলে ধরেছেন। ট্রাইব্যুনালে মামুন জানান, পুলিশের সর্বোচ্চ পদে থাকলেও তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসায় অনুষ্ঠিত রাত্রিকালীন বৈঠকের ব্যাপারে তাকে জানানো হতো না। এ বিষয়ে তাকে সোর্সের কাছে জানতে হতো।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন দুই সদস্যের বিচারিক প্যানেলে রাজসাক্ষী হিসেবে জেরায় মামুন এসব তথ্য দেন। মামুন জানান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসায় রাত্রীকালীন এসব বৈঠক তিনি আইজি থাকার সময় হতো, আগেও হতো।

প্রসঙ্গত, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের সঙ্গে এই মামলায় মামুনও ছিলেন আসামি। কিন্তু রাজসাক্ষী হয়ে সরকারের ভেতরকার তথ্য দিয়ে মামলার বিচারে সহায়তা করছেন তিনি।

