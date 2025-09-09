সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড
১১ বছরে আইনি সহায়তা পেয়েছেন ২৯৫২৯ জন
জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার আওতাধীন সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কার্যালয়ের মাধ্যমে গত ১১ বছরে ২৯ হাজার ৫২৯ জন অসচ্ছল বিচারপ্রার্থীকে সরকারি খরচে আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে সারা দেশে ২০০৯ থেকে চলতি ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে আইনি সহায়তার বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।
জেলা পর্যায়ে অসচ্ছল জনগণকে আইনি সেবা দেওয়ার মধ্য দিয়ে লিগ্যাল এইডের কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৯ সালে। পরে তা বিস্তৃত হয় সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা ও চট্টগ্রামের শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল ও দেশের কারাগারগুলোতে।
সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কার্যালয় থেকে সরকারি খরচে আইনি সহায়তা কার্যক্রম শুরু হয় ২০১৫ সালে। সেখান থেকে গত জুলাই পর্যন্ত ৩ হাজার ২৯৪টি মামলায় সহায়তা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ২ হাজার ২৯০টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।
প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, ২০০৯ থেকে গত জুলাই পর্যন্ত দেশে সরকারি খরচে আইনি সহায়তা পেয়েছেন মোট ১২ লাখ ৬১ হাজার ৬৫০ জন। তাদের মধ্যে কারাবন্দি আছেন ১ লাখ ৩০ হাজার ৩৩ জন।
এ সেবাগুলো ৬৪ জেলার লিগ্যাল এইড কার্যালয়, সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কার্যালয়, ঢাকা ও চট্টগ্রামের শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল এবং জাতীয় সহায়তার টোল ফ্রি নম্বর ১৬৪৩০ থেকে দেওয়া হয়েছে।
দেশের আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ও আইনগত সহায়তা পেতে অসমর্থ জনগণের জন্য ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০’ অনুযায়ী এ সেবা চালু রয়েছে। আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা এ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
এফএইচ/একিউএফ/এএসএম