  2. আইন-আদালত

ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন/ ফাইল ছবি

রাজধানীর গুলশান থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করে এ আদেশ দেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানার আদালত।

এদিন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গুলশান জোনাল টিমের পুলিশ পরিদর্শক মো. মোজাম্মেল হক মামুন আসামিকে কারাগারে রাখার আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত প্রসিকিউটর শামসুদ্দোহা সুমন জামিনের বিরোধিতা করেন। শুনানি শেষে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ২২ এপ্রিল রাজধানীর গুলশান-১ এর ১৩৬ নম্বর রোডের জব্বার টাওয়ারের পাশের রাস্তায় অজ্ঞাত পরিচয়ের ৩০-৩৫ জন সমবেত হয়। ওই দিন সকাল সাড়ে ৭টার দিকে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগের অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের দেশবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়। পরে এ ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়।

উল্লেখ্য, অজয় কর খোকন ১৯৯৮-২০০২ মেয়াদে ‎ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পরে তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হন। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে দলের মনোনয়ন চেয়েছিলেন কিন্তু পাননি।

