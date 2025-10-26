প্রধান বিচারপতি
পুলিশ একাডেমির প্রশিক্ষণার্থীদের মানবিক নাগরিক হতে হবে
রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমির প্রশিক্ষণার্থীদের আইন প্রয়োগকারী পেশাদারি বাহিনীর সদস্য হওয়ার পাশাপাশি নিজেদের মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি রেফাত আহমেদ।
সারদা পুলিশ একাডেমি পরিদর্শনকালে প্রধান বিচারপতি এ আহ্বান জানান। তিনি একাডেমির অধ্যক্ষ মো. তৌফিক মাহবুব চৌধুরীর আমন্ত্রণে গত শনিবার (২৫ অক্টোবর) এ সফর করেন।
বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো দায়িত্বরত কোনো প্রধান বিচারপতি সারদা পুলিশ একাডেমি পরিদর্শন করলেন। সে কারণে সফরটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।
পুলিশ বাহিনী বিচারপ্রক্রিয়ার সূচনালগ্নে ফৌজদারি মামলার তদন্ত প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রধান বিচারপতি সফরের মধ্য দিয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে বিচার বিভাগের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও পেশাদারিত্বের সম্পর্কের এক নতুন দিক উন্মোচিত হলো।
দীর্ঘ ঐতিহ্য ও সুনামের অধিকারী সারদা পুলিশ একাডেমি দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সেখানে প্রধান বিচারপতির সফর বিচার বিভাগ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতাকে আরও সুদৃঢ় করার এক অনন্য পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করা যায়।
সফরকালে প্রধান বিচারপতি একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, শিক্ষাক্রম ও বিভিন্ন অবকাঠামো ঘুরে দেখেন এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি সারদায় প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন প্রশিক্ষণ শেষে আইন প্রয়োগকারী পেশাদারি বাহিনীর সদস্য হওয়ার পাশাপাশি নিজেদের মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ন্যায়নিষ্ঠ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন।
প্রধান বিচারপতি প্রশিক্ষণার্থীদের তাদের পেশাগত দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উল্লেখ করেন, ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়ায় পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তদন্তের গুণগত মান ও প্রমাণ সংগ্রহের দক্ষতা আদালতের সিদ্ধান্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাই এ বিষয়ে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানান।
সফরের অংশ হিসেবে প্রধান বিচারপতি একাডেমির পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন। এছাড়া সফরকে স্মরণীয় করে রাখতে তিনি একাডেমির প্রাঙ্গণে একটি আমের চারা রোপণ করেন। অন্যদিকে একাডেমির পক্ষ থেকে তাকে সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয়।
রেফাত আহমেদ ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে হাইকোর্ট বিভাগের অন্যতম জ্যেষ্ঠ বিচারপতি হিসেবে সারদা পুলিশ একাডেমি পরিদর্শন করেছিলেন। প্রায় সাত বছর পর এখন প্রধান বিচারপতি হিসেবে পুনরায় পরিদর্শন করলেন।
