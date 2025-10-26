লিগ্যাল এইডে আইনি সহায়তা পেলেন ২৯৬৭৩ শ্রমিক

লিগ্যাল এইডে আইনি সহায়তা পেলেন ২৯৬৭৩ শ্রমিক
জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার (লিগ্যাল এইড) অধীনে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনি সহায়তা সেলের মাধ্যমে ২৯ হাজার ৬৭৩ জন শ্রমিক সরকারি খরচে আইনি সহায়তা পেয়েছেন।
জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। ওয়েবসাইটে ২০০৯ থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই সময়ের মধ্যে অসচ্ছল বিচারপ্রার্থীদের ৪ লাখ ৪৩ হাজার ৭৯৮টি মামলায় আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মোট ১৩ লাখ ৩ হাজার ৬৪৩ জন শ্রমিক এ সহায়তা পেয়েছেন।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, সংস্থার অধীনে সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস থেকে ২৯ হাজার ৭৯১ জন, দেশের ৬৪ জেলার লিগ্যাল এইড অফিস থেকে ১০ লাখ ৫২ হাজার ৬৮৬ জন এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনি সহায়তা সেল থেকে ২৯ হাজার ৬৭৩ জন আইনি সহায়তা পান। এছাড়া, জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার (টোল ফ্রি-১৬৪৩০) থেকে ১ লাখ ৯১ হাজার ৪৯৩ জন আইনি পরামর্শ ও সেবা নেন।
প্রথমে জেলা পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কার্যক্রম শুরু হয়। পরে শ্রমিক আইনি সহায়তা সেল, সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস, কারাবন্দিদের আইনি সহায়তা ও জাতীয় হেল্পলাইন কল সেন্টারের মাধ্যমে সেবার পরিসর বাড়ানো হয়।
দেশে অসচ্ছল ও অসহায় বিচারপ্রার্থীদের আইনি সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইন’র আওতায় সরকারি খরচে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ সংস্থাটির কার্যক্রম তদারকি করে।
