নাফিজ হত্যা মামলার প্রতিবেদন ২৪ নভেম্বর মধ্যে দাখিলের নির্দেশ
জুলাই আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর ফার্মগেটে গোলাম নাফিজকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন আগামী ২৪ নভেম্বরের মধ্যে দাখিলের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানির জন্য দিন ঠিক করেছেন আদালত।
রোববার (২৬ অক্টোবর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদের নেতৃত্বে দুই সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। অন্য সদস্য হলেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। আদালতে আজ রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর গাজি এমএইচ তামিম।
এদিন গোলাম নাফিজ হত্যা মামলার তদন্ত শেষ পর্যায়ে জানানোর পর ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন।
এর আগে সকালে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় এ মামলায় গ্রেফতার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শচীন মৌলিককে।
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট ফার্মগেটের পদচারী-সেতুর নিচে গুলিবিদ্ধ হন গোলাম নাফিজ। রিকশার পাদানিতে তার মাথা এক পাশে ঝুলে ছিল, আরেক পাশে নিস্তেজ পা দুটি ঝুলছিল। এ ঘটনায় ট্রাইব্যুনালে হওয়া মামলার সব আসামি পুলিশ সদস্য।
এর আগে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেছিলেন, এ ঘটনার তদন্ত চলমান আছে। তিনজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলেও আগে থেকেই পলাতক থাকার কারণে তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।
তিনি বলেন, গোলাম নাফিজ গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরও জীবিত ছিলেন। রিকশায় করে তাকে তিনটি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। কোনো হাসপাতাল তাকে চিকিৎসা দেয়নি। তাকে একবার আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলার, আরেকবার ম্যানহোলে তার মরদেহ ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।
