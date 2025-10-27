  2. আইন-আদালত

রামপুরায় ২৮ হত্যা

বিজিবি কর্মকর্তা রেদোয়ানুলসহ চারজনের বিরুদ্ধে শুনানি ২৪ নভেম্বর

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৯ এএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
ফাইল ছবি

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বিজিবি কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল রেদোয়ানুল ইসলামসহ চারজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের ওপর শুনানির তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে রাজধানীর রামপুরায় ২৮ জনকে হত্যার ঘটনায় হওয়া এ মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য ২৪ নভেম্বর দিন ঠিক করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার (২৬ অক্টোবর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদের নেতৃত্বে দুই সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ দিন ঠিক করেন। প্যানেলের অন্য সদস্য হলেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। শুনানির পরবর্তী তারিখ ঠিক করার জন্যে আবেদন করেন প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম। পরে আবেদন মঞ্জুর করে নতুন দিন ঠিক করেন ট্রাইব্যুনাল।

এ বিষয়ে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম সাংবাদিকদের বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর রামপুরা এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের আরেকটি মামলায় দুজন সেনা কর্মকর্তা আসামি আছেন। সেটির পরবর্তী তারিখ ৫ নভেম্বর আছে। সেটিও পরিবর্তনের আবেদন করা হয়েছে। সেই আবেদন মঞ্জুর করে আগামী ২৪ নভেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে বলেও জানান এই প্রসিকিউটর।

সেনা সদর আইন প্রয়োগ না করা পর্যন্ত ১৫ সেনা কর্মকর্তা কর্মরত

রাজধানীর রামপুরা ও বনশ্রী এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের আরেক মামলায় বিজিবির সাবেক কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ রেদোয়ানুল ইসলাম ছাড়া অন্য তিন আসামি হলেন- বিজিবির সাবেক কর্মকর্তা মেজর মো. রাফাত-বিন-আলম, পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) মো. রাশেদুল ইসলাম ও সাবেক ওসি মো. মশিউর রহমান।

এ মামলার পলাতক দুই আসামি হলেন- ডিএমপির খিলগাঁও অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) মো. রাশেদুল ইসলাম ও রামপুরা থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মশিউর রহমান।

