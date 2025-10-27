  2. আইন-আদালত

মেট্রোরেল রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০৫ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
মেট্রোরেল রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন দায়ের করা হয়েছে। রিটে মেট্রোরেল ও সকল ফ্লাইওভারের বিয়ারিং প্যাডের গুণগত মান নির্ণয়ে কমিটি গঠনের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় জনস্বার্থে এ রিটটি দায়ের করেন। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের রিটে বিবাদী করা হয়েছে।

আইনজীবী জানান, রিটে মেট্রোরেলের রক্ষণাবেক্ষণ সঠিকভাবে তদারকির জন্য একটি উচ্চমানের কমিটি গঠনের নির্দেশনা চেয়েছেন। একইসঙ্গে ফ্লাইওভারের রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। রিটে বিগত দিনে যেসব দুর্ঘটনা ঘটেছে তার একটি চিত্র উচ্চ আদালতে শুনানিতে তুলে ধরার কথা বলেছেন আইনজীবী।

ব্যয়বহুল মেট্রোরেলে নিরাপত্তাঝুঁকি

ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন আরও বলেন, রোববার (২৬ অক্টোবর) ফার্মগেটে মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পিলার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচে পড়লে আবুল কালাম নামে একজন নিহত হন। আহত হন দুজন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রিটটি দায়ের করা হয়েছে।

হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি আসিফ হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে এই রিটের শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানা গেছে।

